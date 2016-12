Pop Vicenza, UniCredit "altamente fiduciosa" esito positivo aumento - Ghizzoni

MILANO, 20 aprile (Reuters) - UniCredit è altamente fiduciosa che l'aumento di capitale di Popolare Vicenza finalizzato allo sbarco in borsa andrà in porto positivamente.

"Io sono altamente confidente che l'operazione andrà in porto positivamente", ha detto Ghizzoni.

UniCredit è garante unico fino a 1,5 miliardi dell'aumento di capitale di Popolare Vicenza da complessivi 1,76 miliardi. Ha sottoscritto con Quaestio Management un accordo di sub-underwriting che prevede l'intervento del fondo Atlante, al posto di UniCredit, in caso di inoptato. Tra le condizioni sospensive previste dall'accordo vi è quella che il flottante sia considerato adeguato da Borsa Italiana.

A questo proposito a chi gli chiedeva se la soglia minima del 25% di flottante prevista per le nuove quotazioni possa essere anche inferiore, Ghizzoni ha detto che saranno le autorità a decidere "il flottante ritenuto necessario" aggiungendo che c'è la regola del 25% ma potrebbe esserci anche una deroga.

In merito al prezzo dell'aumento e dell'Ipo il banchiere ha spiegato che la tecnicalità dell'operazione prevede che "nel momento in cui ci fosse inoptato il fondo acquista a 0,10 e quindi per definizione tutto va a 0,10".