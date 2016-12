Veneto Banca, Intesa vede aumento anche senza Atlante - Gros-Pietro

Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente del Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo che, attraverso Banca Imi, guida il consorzio di garanzia sull'aumento di capitale da un miliardo di Veneto Banca finalizzato alla quotazione in Borsa.

Secondo Gros-Pietro "la missione del Fondo Atlante è quella di ristabilire le condizioni di mercato corrette e in particolare per quanto riguarda i non performing loan". Una volta ristabilito il corretto valore degli Npl, ha spiegato il banchiere, "anche gli aumenti di capitale saranno più facilmente eseguibili".