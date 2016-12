Pop Vicenza, impegno Atlante su aumento soggetto a condizioni

MILANO, 20 aprile (Reuters) - L'accordo di sub-underwriting sottoscritto da UniCredit e Quaestio Sgr, per conto del Fondo Atlante, prevede l'impegno di quest'ultimo a sottoscrivere le azioni non collocate nell'ambito dell'aumento di capitale di Popolare Vicenza legato all'Ipo ad un prezzo non superiore al valore minimo della forchetta fissata.