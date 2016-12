PUNTO 2-Pop Vicenza, forchetta valorizza banca 1,51-1,8 mld, dubbi mercato

MILANO, 19 aprile (Reuters) - Il Cda di Popolare Vicenza ha individuato una forchetta di prezzo indicativa per l'aumento di capitale da 1,76 miliardi di euro finalizzato allo sbarco in borsa che valorizza la banca tra 1,51 e 1,8 miliardi con un minimo non vincolante di 0,10 euro e un massimo di 3 euro.

In una nota l'istituto sottolinea che le attività di premarketing non hanno fornito indicazioni di interesse tali da consentire la determinazione di uno specifico intervallo di prezzo secondo la normale prassi di mercato.

Il mercato storce il naso rispetto a questa valutazione: "penso che indipendentemente dal range di prezzo sarà difficilissimo se non impossibile quotarla. Il mercato non ha alcuna intenzione di sottoscrivere l'ipo. Quello che conta è lo sconto sul tangible equity. Nella migliore delle ipotesi se la comprerà tutta Atlante", spiega un senior trader.

Secondo i calcoli di un analista non citabile lo sconto sul tangible è pari a circa 0,4. "Allo stessa valutazione puoi comprare banche migliori come la stessa UniCredit, quindi perché gli investitori dovrebbero comprare la Vicenza?", si chiede.

Anche l'intervento del fondo Atlante, che ieri ha sottoscritto un accordo di sub-underwriting con UniCredit e che quindi subentrerà alla banca guidata da Federico Ghizzoni nell'inoptato, non cambia le carte in tavola. "Prima c'era comunque la garanzia di UniCredit, quindi l'intervento del fondo è più un beneficio per UniCredit che per la Vicenza", spiega infatti l'analista.