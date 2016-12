Pop Vicenza fissa forchetta aumento a 0,10-3 euro, minimo non vincolante

MILANO, 19 aprile (Reuters) - Il cda di Popolare Vicenza ha individuato una forchetta di prezzo indicativa per l'aumento di capitale da 1,75 miliardi finalizzato alla quotazione in borsa tra un minimo non vincolante di 0,10 euro e un massimo vincolante di 3 euro per azione, si legge in una nota dell'istituto veneto.