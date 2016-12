Italia, buon lavoro su privatizzazioni,non deve vendere a sconto -Katainen

Un plauso, quindi, al governo italiana che per il 2016 ha in rampa di lancio solo la cessione, fino al 49%, di Enav.

"La società deve essere in buone condizioni, tali da ottenere il miglior prezzo, e le condizioni di mercato devono essere favorevoli perchè non ha senso vendere qualcosa a sconto. Devi essere molto pragmatico su questo" ha commentato Katainen. "La Commissione capisce molto bene la situazione italiana. Non so le ragioni di perchè abbiano posposto (la vendita delle Ferrovie), se sono vere o no, ma penso che il governo italiano stia facendo un buon lavoro su questo".