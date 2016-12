Ipo Technogym, 6% crescita media annua ricavi 2016-2020 - studio

E' quanto si legge in un report di Mediobanca Securities, che Reuters ha avuto la possibilità di consultare, pubblicato in vista dell'Ipo della società attiva nel wellness.

Per quanto riguarda i comparable, Mediobanca individua tre categorie: produttori di attrezzature per lo sport, che l'anno scorso hanno conseguito un margine Ebitda del 10,5%, brand di lifestyle (14,6%) e marchi del lusso (23,3%). Technogym l'anno scorso ha conseguito un margine Ebitda del 16,9%.

Il report di Mediobanca non esprime una valutazione del gruppo guidato da Nerio Alessandri (la cui famiglia manterrà il 60% del capitale). Ma se prendiamo la media del rapporto fra enterprise value ed Ebitda dei comparable, basata sulle stime 2016, pari a 13,6 volte, e la applichiamo all'Ebitda atteso per la quotanda (89 milioni), otteniamo 1,21 miliardi, cifra a cui va aggiunto l'indebitamento (38,1 milioni l'anno scorso), per un enterprise value di circa 1,24 miliardi. La valutazione teorica, ovviamente, cala sensibilmente prendendo i soli produttori di attrezzature sportive, per i quali sul 2016 il report stima un rapporto enterprise value/Ebitda di 10,3 volte: la valutazione scende a circa 950 milioni.