MP&Silva,offerte da Usa, Gb e Cina per ingresso in capitale, valuta Ipo-fonte

Lo dice una fonte vicina alla società che spiega che sono in esame diverse offerte giunte da fondi Usa e inglesi e da aziende cinesi ("ma non Wanda", che ha recentemente comprato Infront, sottolinea).

"Non c'è niente di definito ancora; il processo concreto è iniziato all'inizio di quest'anno e nulla succederà almeno prima di maggio. Poi magari non se ne farà nulla, siamo nella fase dell'analisi delle proposte", dice la fonte.

M&P Silva, che ha la sua sede centrale a Londra su un totale di 20 uffici nel mondo (New York e Singapore le basi regionali), sta valutando anche la possibilità di una quotazione. "Le piazze plausibili sono Londra, New York o Hong Kong, certamente non Milano", spiega.