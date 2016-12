Pop Vicenza, UniCredit potrebbe puntare a rinvio aumento capitale - fonti

MILANO, 30 marzo (Reuters) - Unicredit potrebbe cercare di rinviare l'aumento di capitale di Pop Vicenza, per il quale ha fornito una garanzia, rispetto ai tempi attualmente previsti di fine aprile se le condizioni di mercato non miglioreranno.

"Il ritardo è una possibilità", dice una fonte che preferisce non essere citata sottolineando che nessuna decisione è stata ancora presa.

Come indicato dalla Bce, la popolare vicentina deve rafforzare il proprio capitale fino a 1,75 miliardi per riportare i coefficienti patrimoniali ai livelli di sicurezza.

La tempistica annunciata prevede il completamento dell'aumento (da 1,5 miliardi a cui si aggiugono 150 milioni come opzione di sovrallocazione e altri 100 milioni circa per strumenti di fidelizzazione e incentivi) e la contestuale quotazione in borsa, entro la fine di aprile.