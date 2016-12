Ipo, ok Borsa a Siti su Aim, capitalizzazione 100 mln, debutto domani

L'ammissione, si legge in un comunicato, è avvenuta a seguito di un collocamento, comprensivo dell'opzione di over allotment, di 3.250.000 azioni ordinarie (di cui 2,5 milioni rivenienti da aumenti di capitale a pagamento e 375.000 azioni poste in vendita) al prezzo di 8 euro effettuato presso investitori qualificati, italiani ed esteri, e attraverso un'offerta al pubblico indistinto.