Enav, utile netto 2015 balza a 66 mln, +1,7% i ricavi

MILANO, 29 marzo (Reuters) - Enav chiude il 2015 con un utile netto di 66,1 milioni (+65,2%) su ricavi in aumento dell'1,7% a 849,6 milioni.

In questo quadro l'AD Roberta Neri sottolinea nella nota che il gruppo sta costruendo "basi solide" per il suo progetto di quotazione e che intende "cogliere anche le ulteriori opportunità del mercato non regolato".