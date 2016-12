Coima Res punta a dividend yield 4-5%, crescita ulteriore post-Ipo

L'offerta è partita giovedì scorso, ma non è ancora stata coperta, ha spiegato Catella a margine dell'incontro.

"Il nostro obiettivo è acquisire dimensioni comparabili alle siiq europee" ha aggiunto, sottolineando che si tratta di un target a 3-5 anni. Coima Res dovrebbe approdare in Borsa con una capitalizzazione di 445 milioni di euro.

Il fondo del Qatar ha apportato, per 144,5 milioni di euro, le filiali di Deutsche Bank che aveva acquistato nel 2014.

I capitali raccolti con l'Ops saranno utilizzati per 200 milioni per comprare il Vodafone Village a Milano, mentre il restante sarà utilizzato per successive acquisizioni.