Coima Res, partita Ipo, prezzo fissato a 10 euro per azione

Coima Res intende destinare i proventi dell'offerta globale "in parte per far fronte agli impegni economici correlati all'acquisto del complesso immobiliare Vodafone Village, ivi inclusi i costi relativi alle tasse e, per la restante parte, per implementare la strategia di investimento della società, oltre che per far fronte ai costi di gestione della stessa", si legge in una nota della società specializzata negli investimenti in immobili commerciali in Italia e nella loro gestione.