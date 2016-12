Ipo, Idea RE sospende progetto quotazione - nota

A fine gennaio Idea RE aveva rinviato l'Ipo, sempre a causa delle condizioni dei mercati, per poi riprendere il processo.

A febbraio Consob aveva approvato il supplemento al prospetto informativo dell'Opvs di Idea Real Estate. Dall'ok dell'autorità di vigilanza la società ha un mese per lanciare l'Ipo.

Sono giunti quasi a scadenza i tempi anche per Coima Res, l'aspirante siiq che fa capo a Manfredi Catella. Analogamente a Idea RE aveva rinviato l'Ipo per poi riprendere il progetto di quotazione. Il via libera Consob al supplemento del prospetto era arrivato a metà febbraio. Nei prossimi giorni Coima dovrà quindi decidere sul da farsi.