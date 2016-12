D'Amante cerca 5-10 milioni di equity, punta a Ipo all'Aim entro l'anno

MILANO, 9 marzo (Reuters) - D'Amante, settima catena di gioielleria per numero di negozi (41) in centri commerciali in Italia, vuole crescere con 5-10 milioni di euro di nuove risorse, sia aprendo il capitale ad un fondo di private equity sia, preferibilmente, approdando al segmento Aim di borsa con una quotazione tutta in aumento di capitale.