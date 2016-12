Rhiag lavora ad Ipo con traguardo 2016 - fonti

Nel luglio scorso, Reuters aveva anticipato che JP Morgan e Ubs avevano ricevuto un mandato per studiare la quotazione o la vendita della società che opera nella distribuzione per ricambi auto.

In effetti, l'azionista di riferimento, l'operatore di private equity Apax Partners, riferiscono le fonti, ha sempre avuto e continua ad avere come opzione privilegiata il collocamento in borsa. Il pool delle banche che lavorano all'operazione è completato da Mediobanca e Bnp Paribas.