Ipo, First Data punta a raccogliere fino a 3,2 mld dlr

1 ottobre (Reuters) - First Data, società specializzata nelle transazioni per le carte di credito, ha annunciato di puntare a raccogliere fino a 3,2 miliardi di dollari (2,9 miliardi di euro), in quella che potrebbe essere la più grande Ipo dell'anno negli Stati Uniti.

Oggi First Data ha annunciato l'intenzione di ritornare in Borsa a un prezzo tra i 18 e i 20 dollari per azione di categoria A, per una valorizzazione complessiva di 17,58 miliardi di dollari al massimo della forchetta.