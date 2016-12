Sorgente Res, in Borsa il 15 ottobre, nuove acquisizioni fino 100 mln

MILANO, 1 ottobre (Reuters) - Sorgente Res Siiq punta a sbarcare in Borsa il prossimo 15 ottobre, dopo aver raccolto sul mercato fino a 402 milioni di euro che saranno utilizzati per acquistare una serie di immobili "di pregio", alcuni già definiti e altri nuovi, in prevalenza uffici.

L'Ipo di Sorgente Res non prevede una forchetta di prezzo come di solito accade, ma un prezzo fisso per azione, indicato a 3 euro. "Al fine di dare al mercato un'indicazione chiara e diretta", ha spiegato Marco Graffigna, responsabile equity capital market di Banca Imi, uno dei global coordinator dell'operazione assieme a Barclays e BofA Merril Lynch, sottolineando che la scelta è stata dettata anche dalla volatilità dei mercati.

Sorgente Res Siiq, dopo aver dovuto rinviare per due volte l'Ipo, dunque ci riprova, candidandosi ad essere la prima siiq a quotarsi dopo la riforma del 2014. In realtà, come spiegato dal management, Sorgente Res non avrà da subito lo status di siiq ma dovrà aspettare fino all'1 luglio 2016 per ottenerlo. Fino a quel momento la società quindi non potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per le società di investimento immobiliare quotate.