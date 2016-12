Fca corre su attesa Ipo Ferrari, multipli ex Cavallino

Secondo la stima di una banca d'affari italiana, che Reuters ha avuto modo di vedere, l'attuale enterprise value di Fca è pari a 35,073 miliardi. Al 100% di Ferrari viene attribuito un equity value di 8,913 miliardi e un enterprise vale di 9,513 miliardi. Il broker ritiene che l'enterprise value di Fca al netto di Ferrari sia pari a 25,560 miliardi, quindi con multipli, rispetto al settore, nettamente inferiori alla media dell'industria. La stima sul rapporto tra enterprise value e vendite di quest'anno, per esempio, è pari a 0,23 contro 0,44 della media dell'industria. Notevole anche il gap guardando ad enterprise value/Ebitda: -35,9%. Superiore solo il rapporto tra enterprise value ed Ebit: 5,9 contro 5,3. Se si guarda al price/earnings, sempre relativo alle previsioni sul 2015, Fca si attesta a 7,1 e la media dell'industria a 8,2.