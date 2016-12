Poste Italiane, per Mediobanca vale 9,3-11,2 mld pre sconto Ipo

Lo studio evidenzia come le similitudini tra Poste Italiane e gli altri operatori postali siano ridotte, in quanto nel corso degli ultimi 15 anni Poste si è trasformata in un gruppo finanziario, che dai servizi postali genera solo il 14% dei suoi ricavi (dati 2014). Gli analisti di Mediobanca inoltre sottolineano l'importanza della rete distributiva, costituita da 13.200 uffici postali, diffusi capillarmente sul territorio.

Tra i primi, si mette in evidenza in particolare la scarsa visibilità sui crediti vantati verso il ministero delle Finanze e l'amministrazione pubblica e la sostenibilità del margine di interesse di Banco Posta in uno scenario di tassi di interesse bassi per un periodo prolungato di tempo.