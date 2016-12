Bassilichi in 2016 sarà pronta per quotazione - presidente

FIRENZE, 30 settembre (Reuters) - Il Gruppo Bassilichi, operatore del business process outsourcing, nel 2016 sarà pronto per la Borsa, secondo il presidente Marco Bassilichi, anche in vista dell'uscita dal capitale, entro il 2018, dei fondi attualmente presenti (Sici Sgr Fondo Centro Invest 5%, Sici Sgr Toscana Venture 11,29%, Finanziaria Senese di Sviluppo 12,84%, ArnoI Mps Venture Sgr).

"Nell'arco del piano i fondi usciranno dal capitale, come è normale che accada. A quel punto potranno entrare altri fondi, anche internazionali, oppure potremo rivolgerci al mercato. La Borsa è l'idea che mi piace di più. Nel 2016 avremo concluso il progetto Elite di Borsa Italiana e saremo quotabili", ha detto Bassilichi a Reuters.

Secondo quanto riportato in una nota, il piano industriale 2015-2018 indica ricavi che passeranno da 280 milioni a fine 2015 a 363 milioni nel 2018, l'Ebitda previsionale che passerà da 25,370 milioni (2015) a 47,670 mln (2018), investimenti in ricerca e sviluppo per 20 milioni l'anno, acquisizioni mirate e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi industriali.