Poste, firmato accordo con sindacati su riorganizzazione recapiti

In particolare, per le Aree metropolitane con elevata densità postale e forte pressione competitiva è prevista la creazione di una rete dedicata al recapito al destinatario; nei capoluoghi di provincia e nelle aree extraurbane non regolate il servizio di recapito sarà svolto a giorni alterni con un servizio addizionale quotidiano di alcuni prodotti; per le aree extraurbane regolate, che includono circa 5.300 comuni, il recapito sarà eseguito a giorni alterni, come sancito dall'Agcom.