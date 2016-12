Versace, varie opzioni per sede Ipo, tempi non definiti -AD

MILANO, 22 settembre (Reuters) - Non ci sono date definite per la quotazione di Versace ma il gruppo ci sta lavorando "seriamente" e si tiene aperte tutte le opzioni sulla sede di Ipo.

"Ci stiamo preparando seriamente. Non c'è nessuna data, perché dipende anche da fattori esterni come il mercato. Comunque ci faremo trovare pronti. Lo scopo è garantire longevità all'azienda indipendentemente dalla famiglia e strutturarsi in modo da essere competitivi", ha dichiatato il manager.