PUNTO 1-Immobiliare, Catella prepara quotazione Siiq con fondo Qatar

In una conferenza stampa, l'imprenditore ha spiegato di essere salito a circa il 92% della Sgr dal 28,87% controllato in precedenza, acquisendo le quote del fondo americano, che nella nuova società avrà una percentuale frazionale (prima aveva il 63,13%). Il restante 8% del capitale resterà nelle mani di Micheli e associati.

Coima Sgr (Consulenti immobiliari associati, il nome è lo stesso della società costituita dalla famiglia Catella nel 1974), sarà affiancata dalla società operativa Coima e avrà circa 5 miliardi di euro in gestione. A oggi Coima gestisce 13 fondi immobiliari e mandati per conto di oltre 40 investitori istituzionali nazionali e internazionali, inclusi i fondi Porta Nuova, il cui investitore è la Qatar Investment Authority.

A margine della presentazione, l'imprenditore ha inoltre confermato di essere in trattative in esclusiva per l'immobile della Camera di Commercio in Via Meravigli a Milano e prevede che una decisione sarà presa entro ottobre. Secondo indiscrezioni stampa, Catella avrebbe offerto 100 milioni di euro per l'immobile.