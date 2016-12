Versace, prezzo azioni a manager valorizza società 1,15 mld

Secondo quanto emerge dal verbale dell'assemblea straordinaria di luglio, attualmente il capitale di Versace è composto da 81.651.131 azioni, divise in azioni A (che fanno capo a GIVI Holding della famiglia Versace) e in azioni B (in mano a Blackstone).

Come anticipato oggi dal Corriere della Sera, l'assemblea del mese scorso ha dato il via libera a un aumento di capitale da 2 milioni di euro riservato ad alcuni manager della società, mediante l'emissione di 111.428 nuove azioni di categoria C e altrettante azioni di categoria D, pari complessivamente a circa lo 0,3% dell'attuale capitale sociale. Le azioni C saranno emesse a un prezzo unitario pari a 14,01, di cui 13,01 a titolo di sovrapprezzo, mentre le azioni D al prezzo di 3,87 euro, di cui 2,87 come sovrapprezzo. Le azioni C e D, che godono di diversi diritti, al momento della quotazione saranno convertite automaticamente in "azioni ipo", ordinarie, nel rapporto di 1 a 1 nel primo caso e secondo un rapporto che tiene in considerazione la valutazione dell'Ipo nel secondo caso.