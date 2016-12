Giappone, tripla Ipo Poste da 11 mld dlr attesa il 4 novembre - fonti

Il governo punta a vendere azioni per un valore di almeno 1.300 miliardi yen (11 miliardi di dollari), hanno riferito le fonti, come prima tranche di un'offerta in tre parti destinata a raccogliere intorno a 4.000 miliardi di yen nei prossimi quattro-sei anni per finanziare la ricostruzione dopo il terremoto e lo tsunami del 2011.