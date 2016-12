Poste Italiane, Ipo non avrà impatto immediato su rating Moody's

MILANO, 13 agosto (Reuters) - L'agenzia di rating Moody's ritiene che l'Ipo di Poste Italiane (Baa2, Stabile) a ottobre non avrà un impatto sul rating del gruppo perché "il progetto di privatizzazione non cambia in modo significativo la visione di Moody's sulla volontà del governo di dare sostegno straordinario" alla società.

"Moody's ritiene che il governo probabilmente interverrà in aiuto dle gruppo postale in caso di emergenza per evitare maggiori danni reputazionali, econommici e sociali", spiega in una nota l'agenzia di rating.