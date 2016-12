IBL Banca, utile netto +3% in sem1, punta a Ipo entro fine 2015

MILANO, 3 agosto (Reuters) - IBL Banca, gruppo attivo nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione che punta ad approdare in Borsa entro fine anno, ha chiuso il primo semestre 2015 con un utile netto in crescita del 3% a 30,1 milioni di euro.

In una nota la società comunica di aver archiviato i primi sei mesi dell'anno con un margine di interesse in crescita del 34% a 38 milioni e con un margine di intermediazione in aumento del 4% a 71,2 milioni. Al 30 giugno il Tier1 capital ratio si è attestato al 10,38% e il Total capital ratio al 13,92%.