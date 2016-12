PUNTO 1-Ferrari NV presenta a Sec filing Ipo, offerta sino a 10%

MILANO, 23 luglio (Reuters) - Ferrari, o più precisamente la holding di controllo olandese Ferrari NV, ha depositato il filing alla Sec per l'offerta pubblica iniziale di un 10% massimo di azioni ordinarie attualmente detenute da Fiat Chrysler. Si conferma in questo modo la decisione di Fca di spostare la sede legale di Ferrari in Olanda.