PUNTO 1-Veneto Banca, Cda avvia piano per Ipo, chiederà delega aumento capitale

MILANO, 22 luglio (Reuters) - Veneto Banca pianifica lo sbarco in Borsa, che eventualmente avverrà entro il 2015, e lancerà un aumento di capitale entro i primi mesi del 2016.

Nel dettaglio il consiglio ha deliberato di avviare un piano di lavoro finalizzato all'eventuale sbarco in Borsa da concludersi entro il corrente esercizio. "La quotazione consentirebbe ai soci di negoziare le azioni Veneto Banca sul mercato assicurandone la liquidabilità", spiega una nota.

Il consiglio ha poi sottoposto alla Bce il capital plan aggiornato volto al raggiungimento dei requisiti patrimoniali assegnati all'istituto (10% di Cet1 e 11% di Total Capital ratio) e ha deciso di chiedere ai soci la delega per un aumento di capitale da realizzarsi entro i primi mesi del 2016 e "comunque successivamente all'avvenuta quotazione in Borsa".

La nota non specifica l'ammontare che però sarà tale da "assicurare anche prospetticamente un adeguato buffer dei requisiti patrimoniali previsti".

In merito alla trasformazione in SpA il consiglio ha deciso l'avvio del procedimento di approvazione della proposta di modifica dello statuto.

Il 7 luglio scorso anche Popolare Vicenza ha annunciato l'avvio di un piano finalizzato alla quotazione in Borsa "in quanto percorso più idoneo e coerente anche con la finalità di rispondere alle esigenze dei soci in merito alla negoziabilità e liquidabilità delle azioni della banca".