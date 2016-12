Space 2 cerca target in consumer goods, farmaceutica o meccanica-fonti

E' quanto riferiscono due fonti vicine all'operazione, ricordando che la nuova Spac (Special purpose acquisition company), che punta a raccogliere fino a 250 milioni di euro con l'Ipo in corso in questi giorni, potrebbe investire tutto l'ammontare in un'unica società o scindersi in due entità per realizzare due operazioni distinte se il target individuato non sarà sufficientemente grande.