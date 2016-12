Space2, ok Consob a prospetto per quotazione su segmento Siv

MILANO, 15 luglio (Reuters) - Space2, società costituita da Space Holding come special investment vehicle (Siv), ha ottenuto l'ok Consob alla pubblicazione del prospetto informativo per l'ammissione alla quotazion sul segmento degli investment vehicles di Borsa Italiana.

Il collocamento istituzionale ha come oggetto azioni ordinarie tra 18 milioni e 25 milioni, incrementabili fino a 30 milioni, con abbinati 15 milioni di market warrant, dice una nota.

Non è prevista offerta al pubblico indistinto in Italia o in altri Paesi.