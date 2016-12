Ipo Banca Sistema, parte Opvs, flottante sarà pari al 48,47%

E' quanto comunica la banca, specializzata nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione, in un nota a seguito dell'approvazione di Consob del prospetto informativo.

L'offerta ha per oggetto 38,979 milioni di azioni, per poco più di un quarto derivanti da un aumento di capitale e per il resto derivanti dalla vendita da parte dell'azionista SOF Luxco.