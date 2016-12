Inwit, con Ipo entrati maggiori investitori infrastrutture - Patuano

"Sono decisamente soddisfatto perché questa è stata una settimana con parecchia tensione sui mercati", ha spiegato Patuano. "Non è stato un momento facile per chi fa un'Ipo, ma abbiamo collocato nella parte alta della forchetta quindi bene, soprattutto per la qualità del book. Abbiamo avuto tutti i grandissimi nomi degli investitori specializzati in infrastrutture, che è una grande soddisfazione".