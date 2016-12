PUNTO 1-Inwit pronta per M&A, Telecom potrebbe scendere sotto 50% capitale

MILANO, 8 giugno (Reuters) - Inwit è pronta ad avere un ruolo da protagonista nel consolidamento del settore delle torri di trasmissione in Italia e guarda in particolare alle infrastrutture dedicate alle tlc, senza però escludere altre opportunità.

E' quanto ha spiegato l'amministratore delegato di Telecom Italia Marco Patuano, sottolineando che il gruppo, che deterrà almeno il 60% del capitale al termine del processo di quotazione della controllata, in futuro potrebbe ridurre questa percentuale ben al di sotto del 50%.

Tra gli operatori delle torri in Italia, la spagnola Cellnex , sbarcata da poco alla Borsa di Madrid, detiene una fetta consistente di torri tlc, posizionandosi al secondo posto dietro Inwit (7.698 torri tlc in Italia contro le 11.519 torri di Inwit). Ei Towers possiede solo una quota minoritaria di torri tlc, mentre Rai Way ha solo torri di broadcasting.