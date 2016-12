IN BREVE -Inwit, Consob dà via libera a Ipo, sul mercato il 36,3% capitale

* L'offerta ha per oggetto un massimo di 218 milioni di azioni, pari al 36,33% del capitale. Prevista anche una greenshoe pari al 10% dell'offerta. In caso di integrale esercizio sul mercato arriverà circa il 40% del capitale.

* Come già comunicato, l'intervallo di prezzo è stato fissato a 3,25-3,9 euro per azione, pari a una valorizzazione del capitale economico di 1,95-2,34 miliardi di euro. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Elisa Anzolin)