Telecom Italia, forchetta prezzo Ipo Inwit tra 3,25 e 3,90 euro

MILANO, 3 giugno (Reuters) - Telecom Italia ha fissato la forchetta di prezzo per l'Ipo di Inwit, attiva nel settore delle torri di trasmissione per la telefonia mobile, tra 3,25 euro e 3,90 euro per azione, pari a una valorizzazione della società compresa tra 1,95 miliardi di euro (minimo non vincolante) e 2,34 miliardi (massimo vincolante).