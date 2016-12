Sorgente Res punta a Ipo entro estate, su mercato oltre 50% - Mainetti

Il gruppo aveva già provato a quotarsi lo scorso anno, come Spa, ma a causa del peggioramento delle condizioni dei mercati il progetto è naufragato, ha spiegato lo stesso Mainetti durante il convegno. Poi quest'anno, a seguito delle modifiche normative sulle Siiq, il gruppo ha ripreso il progetto di quotazione proprio come società quotata di investimento immobiliare, con un perimetro diverso rispetto a quello dello scorso anno. "Non ci sarà più Sesto (area ex Falck)", ha spiegato Mainetti (che attraverso Sorgente controlla anche il 21% di Sesto Immobliliare), mentre ci sarà la quota posseduta nel Flatiron Building di New York.