Telecom Italia, Inwit vale tra 2 e 2,6 mld euro - report banche

MILANO, 26 maggio (Reuters) - Inwit, la società delle torri di trasmissione per la telefonia mobile che Telecom Italia punta a portare in Borsa nelle prossime settimane, vale oltre i 2 miliardi di euro secondo gli analisti di Mediobanca e Banca Imi, due dei global coordinator dell'Ipo.

Lo studio di Mediobanca, invece, dà un range di valutazione dell'equity più ampio, tra i 2 e i 2,6 miliardi di euro. Gli analisti hanno utilizzato i multipli del 2016 e la valutazione corrisponde a 16-21 volte il rapporto tra enterprise value e operating cash flow (definito come Ebitda meno capex).

Telecom Italia venderà fino al 40% del capitale, inclusa una greenshoe fino al 15% dell'offerta. Telecom Italia avrà un lock up di 180 giorni.

Secondo gli studi, la società, nata dal recente spin-off delle torri Telecom, ha archiviato il 2014 con ricavi pro-forma pari a 314 milioni, un Ebitda di 134,6 milioni, un Ebit di 124,5 milioni e un utile netto pari a 82,2 milioni. All'1 aprile scorso la posizione finanziaria netta era negativa per 132 milioni.

Mediobanca stima per il periodo 2014-2018 una crescita media annua dei ricavi pari al 2,5% e dell'Ebitda pari al 7%.

Entrambi gli studi mettono in evidenza le opportunità che potrebbero derivare per Telecom Italia dalla riorganizzazione del mercato italiano delle torri, scommettendo su un prossimo consolidamento e su un ruolo chiave della società delle torri in questo processo.