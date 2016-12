Ipo Zanetti, politica dividendi non definita, proventi per ridurre debito

Zanetti, inoltre, sottolinea che "i proventi derivanti dall'aumento di capitale a servizio dell'Ipo saranno utilizzati, in via prioritaria, per rimborsare anticipatamente l'indebitamento bancario dalla stessa assunto per finanziare l'acquisizione Boncafé (indebitamento, al 31 marzo scorso, pari a 76,2 milioni)".

In tema di politica di dividendi c'è da registrare il precedente Sea. L'allora presidente, Giuseppe Bonomi, rilasciò dichiarazioni alla stampa sul payout, in occasione dell'avvio del roadshow della quotazione, che provocarono la reazione dell'azionista F2i proprio perché il prospetto informativo sottolineava che la politica di dividendi non era stata definita.

Tornando a Zanetti, la nota precisa che "le strategie del gruppo includono la crescita per linee esterne e che, a tal fine, monitora costantemente eventuali opportunità che possano contribuire ad espandere la presenza a livello globale, sia in mercati emergenti (in cui non è attualmente presente), sia in paesi in cui già opera". Detto tutto ciò, "allo stato non è in corso alcuna negoziazione per una possibile acquisizione".