Mutti guarda ad acquisizioni in Italia - AD

MILANO, 18 maggio (Reuters) - Mutti, società specializzata nella produzione di polpa e passata di pomodoro, guarda all'Italia per le prossime acquisizioni e valuterà l'Ipo o l'apertura del capitale a un fondo nel caso abbia bisogno di risorse per cambiare passo.

L'Ipo "credo possa essere un'opzione da tenere in considerazione. Finora la crescita dell'azienda è avvenuta più per linee interne, ma esistono anche momenti di discontinuità. E la borsa può essere un modo di finanziarsi", ha spiegato, non escludendo nemmeno la possibilità dell'entrata di un fondo nel capitale.