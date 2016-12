Rigoni di Asiago valuta diverse opzioni dopo uscita Fondo Italiano-AD

MILANO, 18 maggio (Reuters) - Rigoni d'Asiago ritiene che la quotazione in Borsa o l'entrata nell'azionariato di un fondo o di un partner possano essere opzioni da considerare quando il Fondo Italiano d'Investimento uscirà dal capitale nel 2017.

Lo ha detto l'amministratore delegato della società Andrea Rigoni, a margine dell'evento "Le eccellenze del Food&Beverage non quotato e la finanza".

L'Ipo "non la vediamo come unica opzione, la vediamo come una delle opportunità", ha spiegato Rigoni, ricordando che il Fondo Italiano d'Investimento resterà socio dell'azienda fino alla fine del 2017.