Poste, Agcom valuta meccanismi continuità recapito giornali-fonte Agcom

ROMA, 12 maggio (Reuters) - L'Autorità di garanzia per le comunicazioni (Agcom) è pronta ad andare incontro alla richieste degli editori di non mettere a repentaglio le consegne per posta dei quotidiani agli abbonati, rende noto una fonte dell'Agcom, dopo che Poste italiane ha inserito nel proprio piano industriale la distribuzione alternata della corrispondenza per ridurre i costi in vista della quotazione in Borsa.