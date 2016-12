Massimo Zanetti Bg, per Banca Imi equity value a 452-529 mln

MILANO, 6 maggio (Reuters) - Massimo Zanetti Beverage Group (Mzbg), che sta preparando un'offerta di vendita e sottoscrizione per sbarcare a Piazza Affari nella seconda metà di maggio, ha un equity value tra i 452 e i 529 milioni di euro prima dell'aumento di capitale contestuale all'Ipo, secondo gli analisti di Banca Imi che hanno usato sia il modello del Dcf che quello del confronto coi peer.

Secondo lo studio, riservato agli investitori e che Reuters ha avuto modo di vedere, il gruppo ha archiviato il 2014 con ricavi netti per circa 781 milioni, un Ebitda pari a 64,6 milioni e un indebitamento netto pari a circa 244 milioni di euro (pari a 3,8 volte l'Ebitda).

Gli analisti di Exane Bnp Paribas ritengono che sulla base del discounted cash flow il gruppo possa avere un equity value, prima dell'aumento di capitale, intorno ai 442 milioni di euro. Lo studio che Reuters ha avuto modo di vedere riporta inoltre altri tipi di valutazioni: sulla base di un confronto con gli altri peer del settore food europeo, l'equity value si assesterebbe poco oltre i 400 milioni, mentre se si guardano i players nel campo del caffè l'equity value potrebbe arrivare intorno ai 700 milioni.