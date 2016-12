Telecom Italia, per Inwit Ipo resta strada maestra - Recchi

ROMA, 6 maggio (Reuters) - Telecom Italia esclude contatti tra la controllata delle torri di trasmissione Inwit e Rai Way e ribadisce che il piano del gruppo è il collocamento in Borsa.

"No, non vedo particolari sinergie l'Ipo resta la strada maestra", ha detto Recchi, rispondendo alla domanda su contatti per eventuali sinergie tra Inwit e Rai Way.