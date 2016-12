Technogym sceglie Mediobanca, JP Morgan e Goldman per Ipo - fonti

MILANO/LONDRA, 17 aprile (Reuters) - Technogym ha scelto Mediobanca, JP Morgan e Goldman Sachs come global coordinator per accompagnarla nel processo di quotazione.

Una delle fonti sottolinea che i tempi dell'operazione non sono chiari, ma si guarda alla fine di quest'anno o più probabilmente all'inizio del prossimo.

No comment da parte della società.

Technogym ha archiviato il 2014 con un fatturato in crescita del 13% a 466 milioni, un Ebitda in aumento del 77% a 64,8 milioni. La posizione finanziaria netta si è attestata a 57,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 87 milioni del 2013.