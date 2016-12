EI Towers rinuncia a progetto nuova offerta su Rai Way - fonte

MILANO, 17 aprile (Reuters) - EI Towers da deciso di abbandonare il progetto di una nuova offerta d'acquisto su Rai Way dopo che il Cda della Rai ha definito "strategica", e quindi non cedibile, la sua partecipazione (65%) nella società delle torri.

"La nota della Rai mette una pietra sopra la possibilità di una nuova offerta su Rai Way", dice la fonte che sottolinea per contro l'apertura della Tv pubblica, nello stesso comunicato, a possibili acquisizioni o fusioni.

Il Cda dell'emittente pubblico ha messo in chiaro ieri in una nota che "non avrebbe aderito in alcuna misura" all'Opas di EI Towers, neanche a quella che modificava la soglia minima di partecipazione abbassandola al 40% da 67% a causa dell'intransigenza del governo a rinunciare al controllo di diritto della società.