Ipo, Zanetti in borsa in seconda metà maggio, flottante 30-35% - presidente

MILANO, 14 aprile (Reuters) - Massimo Zanetti Beverage Group punta ad approdare in borsa nella seconda metà di maggio, attraverso un'offerta di vendita e sottoscrizione e con un flottante intorno al 30-35%.

"Penso che nella seconda metà di maggio dovremmo esserci", ha dichiarato Zanetti. "Andremo in borsa per crescere, in futuro ci saranno ulteriori acquisizioni".