Pirelli, accordo con ChemChina blindato in caso di contro Opa - CEO

ROMA, 9 aprile (Reuters) - L'accordo che porterà ChemChina ad acquisire la maggioranza di Pirelli è "blindato" anche in caso di contro Opa.

Lo dice il presidente e CEO del gruppo italiano, Marco Tronchetti Provera, nel corso di un'audizione in Senato sull'operazione.

Tronchetti Provera, allora come oggi, ribadisce che in passato integrazioni tra gruppi del settore hanno avuto esiti fallimentari per troppe sovrapposizioni e le perdite di valore.