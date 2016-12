Mondo Tv Suisse, atteso debutto su Aim il 13 aprile

MILANO, 8 aprile (Reuters) - Mondo TV Suisse dovrebbe ricevere domani il via libera alla quotazione da parte di Borsa Italiana e debuttare sull'Aim il prossimo 13 aprile.

E' quanto comunica la controllante Mondo Tv in una nota, ricordando che l'ammissione alle quotazioni determina l'avveramento della condizione per l'assegnazione gratuita da parte di Mondo TV ai propri soci di azioni pari al 18,87% del capitale sociale di Mondo TV Suisse nel rapporto di una azione Mondo TV Suisse per ogni quattordici azioni Mondo TV possedute.